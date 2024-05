Die Erfolgsgeschichte vom Kaffee-Kurt geht weiter. Jetzt nicht mehr im Schwarzwassertal, sondern im Tal der Preßnitz in Niederschmiedeberg. Am 1. Mai startet der Kleinunternehmer in die neue Saison. In den vergangenen Tagen hat er seine erzgebirgische Imbiss-Bude fit für die neue Saison gemacht.