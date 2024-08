Kurz vor Ende des Prozesses hatte der Angeklagte in einer Erklärung die Tötung der Ehefrau zugegeben, stellte das Geschehen aber als Totschlag dar. So will er die Armbrust am Tattag nur deshalb bei sich gehabt haben, um sie wegen eines geplanten Onlineverkaufs zu fotografieren. Es habe Streit und eine körperliche Auseinandersetzung gegeben, in deren Folge sich ein Schuss aus der Armbrust gelöst und die Frau getroffen haben soll. Diese sei dann mit zwei Messern auf ihn zugelaufen, worauf er sich auch ein Messer gegriffen und auf sie eingestochen habe.