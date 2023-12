In Kirchberg bei Zwickau hat es am Mittwoch einen weiteren Unfall mit einem Schulbus gegeben. Nach Polizeiangaben war der Fahrer eines Kleinbusses aus noch unbekannter Ursache von der Fahrbahn abgekommen und durch einen Zaun gebrochen. Er sei an der Wand eines Einfamilienhauses zum Stehen gekommen, hieß es.