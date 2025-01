Einige Tage zuvor hatten Unbekannte bereits eine andere Seitentür der Halle eingetreten. Am 27. Dezember war laut Polizei festgestellt worden, dass in der Halle Bänke und Wände mit verfassungsfeindlichen Symbolen beschmiert worden waren.

"Die Schäden in der Karl-Heinz-Freiberger-Sporthalle treffen besonders den Schul- und den Vereinssport, der in der Halle stattfindet. Und sie treffen das Engagement vieler Ehrenamtlicher in unseren Vereinen. Diese Fälle von Einbrüchen und Sachbeschädigungen machen fassungslos", sagte der Bürgermeister Jörg Schmeißer (parteilos).