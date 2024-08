Zu der Zeit hieß die kleine Parkeisenbahn offiziell noch Pioniereisenbahn – so, wie ihre bekannteren Pendants in Dresden, Leipzig, Karl-Marx-Stadt (heute wieder Chemnitz), im Syratal in Plauen oder in Görlitz sowie weiteren Städten der früheren DDR. Im Jahr des 10. Jubiläums der einstigen Arbeiter- und Bauernrepublik - 1959 - wurde das Signal der Parkeisenbahn Friedrichsgrün erstmals auf Grün gestellt. Wesentliche Initiatoren waren die Bergmänner Heinz Hammer, Harald Beier und Gotthardt Göckeritz.

So ist auch nicht verwunderlich, dass die Fahrzeuge der Friedrichsgrüner Parkeisenbahn aus dem Bergbau stammen. Die Akku-Lok, die heute mit einer Gabelstapler-Batterie betrieben wird, wurde 1956 von einem Bergbauausrüstungsbetrieb in Aue für die Uranschächte der Sowjetisch-Deutschen Aktiongesellschaft (SDAG) Wismut gebaut, erklärt Freizeit-Lokführer Denny Jaehn. Dort zog sie unter Tage schwer beladene Hunte voller Erz zur Förderanlage.

Anfangs dienten auch modifizierte Hunte - also Transportwaggons - für die Personenbeförderung in Friedrichsgrün. Inzwischen werden drei bequemere Mannschaftswagen an die Lok gehängt. Auch diese wurden bei einem Bergbauausrüster im nahen Cainsdorf 1976 ebenfalls für die Wismut gebaut - übrigens in jenem Betrieb, dessen Vorgänger als Königin Marien Hütte die Stahlträger für das Blaue Wunder in Dresden lieferte.