Dampflok ist 30 Jahre älter als das gesamte Zugteam zusammen

An diesem Tag hat quasi die Jugendbrigade der Lößnitzgrundbahn Dienst - auch wenn sie offiziell nicht so heißt. Dreimal Radebeul - Moritzburg und zweimal Radebeul - Radeburg jeweils mit den Rückfahrten sieht der Fahrplan vor. Das Dampfross 99 747 - eine Altbaulok Baujahr 1929 - ist auf Hochglanz poliert. Das Messingschild mit Loknummer und den Messingring am Schornstein haben die jungen Leute selbst angebracht. "Wir betreuen die Lok", sagt Heizer Maximilian Häslich. An der Seite kann das jeder lesen: Dort steht "Jugendlok" mit Verweis auf die Einsatzstelle Radebeul-Ost. Jugendlok sei diese Maschine schon bei der Deutschen Reichsbahn gewesen, erzählt der Heizer. Damals haben die jungen Eisenbahner ihr Dampfross intern "Tamara" genannt, Maximilian Häslich nennt die Lok immer noch so. Bildrechte: MDR/L. Müller

Lokführer kennen sich mit historischer Technik aus

Lokführer Kevin Richter gehört zu den jüngsten Lokführern in Deutschland, auf Dampfloks könnte er sogar der jüngste sein, meint er. Er hat bei der Sächsischen Dampfeisenbahn (SDG) gelernt - ganz klassisch zuerst Industriemechaniker, dann Heizer und Lokführer. "Ich habe Loks auseinander- und wieder zusammengebaut", sagt er. Das sei ein großer Vorteil. "Ich weiß beim Betätigen jeden Hebels, was in der Maschine passiert." Kleine Reparaturen seien kein Problem.

Bildrechte: MDR/L. Müller

Inzwischen ist der Zug im Lößnitzgrund angekommen. Heizer Maximilian Häslich legt Kohle nach, gleich beginnt der Anstieg hinauf nach Friedewald. Auch der Heizer ist ausgebildeter Lokführer, hat im Harz gelernt. Rund 1,5 Tonnen muss er an einem Tag auf der Lößnitzgrundbahn in die Feuerbüchse schaufeln, wenn er den Heizer-Dienst hat. Lokführer Kevin Richter erklärt: "Es ist gut, wenn wir hier Schwung mitnehmen können." Die beiden Lokführer kennen die Strecke genau, wissen um die Tücken der unbeschrankten Bahnübergänge und kennen die Stellen, wo nasses Laub im Herbst die Schienen besonders glitschig macht.

Viel Verantwortung für alte Technik

Es sei "schon cool, welche Verantwortung wir übernehmen dürfen", sagt Kevin Richter mit ein wenig Stolz in der Stimme, während er die Aussicht bei der Fahrt über den Damm des Dippelsdorfer Teichs genießt. "Das ist meine Lieblingsstelle auf der Strecke", sagt er. Die Einfahrt nach Moritzburg ist frei. Der Lokführer runzelt aber die Stirn, weil die vielen Fahrgäste am Bahnsteig ziemlich nah am Gleis stehen. Heizer Maximilian Häslich gestikuliert, die Leute sollen etwas zurück treten. Ganz langsam zuckelt der "Lößnitzdackel" in den Bahnhof.

Bildrechte: MDR/L. Müller

Nun muss es recht schnell gehen. Die Lok muss ans andere Zugende rangiert werden. Zuvor schaut das Lokpersonal, ob keine Lager am Gestänge "ihrer Tamara" heiß gelaufen sind. Kevin Richter sagt ganz trocken und mit einem Augenzwinkern: "Wir gucken, ob noch alles dran ist." Seine Erfahrung sieht man dem 21-Jährigen nicht sofort an: Er sei auch schon von Fahrgästen am Bahnsteig gefragt worden, wo denn der Lokführer sei. "Ich habe ihnen gesagt: Der steht vor ihnen."

Zugchefin gibt auch Tipps für Ausflüge

Zugchefin Celine Lang beantwortet am Bahnsteig Fragen von Reisenden, begleitet eine Grundschulklasse und eine Gruppe aus der Jugendherberge Radebeul zu ihrem reservierten Wagen. Die Erzgebirgerin hat bei der Fichtelbergbahn in Oberwiesenthal Kauffrau für Touristik und Freizeit gelernt und ist nun innerhalb der SDG auf eine freie Stelle ins Elbtal gewechselt. Besonders gefällt ihr der Streckenabschnitt, wo die Schmalspurbahn unterhalb der Weinberge in den Lößnitzgrund eintaucht.



Nachdem die Lok ans andere Ende des Zuges rangiert ist und gekuppelt hat, steht wieder die obligatorische Bremsprobe an. Mit zwei Minuten Verspätung geht es zurück nach Radebeul-Ost. "Sicherheit geht vor pünktlicher Abfahrt", sagt Celine Lang selbstbewusst. Sie ist formal auch die Chefin des Lokpersonals, wenngleich die jungen Leute auf Augenhöhe miteinander agieren. Bei der Fahrkartenkontrolle wird die 19-Jährige von einem Schaffner-Kollegen unterstützt. Bildrechte: MDR/L. Müller

Bahnbetreiber setzt auf Nachwuchs