Das Fahrzeug fiel den Beamten am Dienstagvormittag auf der A72 kurz vor der bayerischen Landesgrenze wegen der unsicheren Fahrweise auf, wie die Polizei in Zwickau mitteilte. Als das Auto kontrolliert werden sollte, flüchtete der Fahrer mit überhöhter Geschwindigkeit über die A93 in Richtung Regensburg. An der Anschlussstelle Regnitzau fuhr der Wagen dann von der Autobahn ab und bog laut Polizei auf einen Waldweg bei Vierschau ein. Dort blieb das Auto auf einer Wiese stecken. Die drei Insassen flüchteten zu Fuß.