Am Freitag startet in Greiz der 33. Theaterherbst. In diesem Jahr gibt sich das Festival betont politisch: So steht etwa Wolfgang Borcherts Antikriegsdrama "Draußen vor der Tür" auf dem Programm, wie auch das Kindertheaterstück "Was das Nashorn sah, als es über den Zaun schaute". Darin geht es um Tiere im ehemaligen Zoo des Konzentrationslagers Buchenwald – für den künstlerischen Leiter des Festivals, Ingolf Huhn, genau das richtige Stück in dieser Zeit: "Das ist im Prinzip eine Tierparabel, die das KZ Buchenwald für Kinder erklärt. Es geht um Ausgrenzung, um Zerstörung von Leuten, die anders sind. Das alles steckt da drin."

Huhn, der mittlerweile selbst als Politiker aktiv ist, will sich gemeinsam mit seinem Team auch in politisch aufgeladenen Zeiten nicht auf ein seichtes, harmonisches Programm einlassen. Ihr Festivalmotto lautet deswegen schlicht "Trotzdem". Man habe angesichts zahlreicher Kriege und Krisen zwei Möglichkeiten, so Huhn: Man könne den Kopf in den Sand stecken oder eben trotz allem voller Energie weitermachen. Letzteres tue das Festival.

Wir kommen an manche Menschen einfach nicht mehr ran. Elric Popp, Greizer Theaterherbst e.V.

Bildrechte: Greizer Theaterherbst

Mit Theater Gräben überwinden?

So versucht der Trägerverein in diesem Jahr, noch mehr mit den Menschen in der Region ins Gespräch zu kommen – etwa mit abendlichen Runden, in denen gemeinsam der Tag reflektiert werden kann. Denn die Gräben seien durchaus tief, wie der 27-jährige Vereinsvorsitzende Elric Popp wahrnimmt: "Wir machen uns viele Gedanken darüber, wie wir den Kontakt halten. Denn wir kommen an manche Menschen einfach nicht mehr ran, wenn wir nach draußen gehen." Die Schranken seien zu groß. Deshalb wolle man sie wieder öffnen. "Das ist, denke ich, der schwierigste Part", so Popp.

Man verbringt vor dem Festival viel Zeit gemeinsam, arbeitet zusammen. Es ist wie eine Art Familie. Pauline Freese, Projektmanagerin beim Greizer Theaterherbst

Ein Verein in Greiz lebt auf

Trotz dieser Worte – Verbissenheit oder Mutlosigkeit merkt man dem Team des Theaterherbstes kein bisschen an. Der Verein arbeitet erfolgreich, junge Menschen sind im Vorstand aktiv. Und auch die sogenannten Werkstätten des Festivals sind nach wie vor ein Selbstläufer: Hier stehen Bürgerinnen und Bürger aus der Region auf der Bühne und entwickeln gemeinsam mit Regie-Profis eigene Stücke. Bildrechte: MDR/Mareike Wiemann

Projektmanagerin Pauline Freese etwa war bereits mit sechs Jahren das erste Mal dabei. Sie sagt: "Man verbringt vor dem Festival viel Zeit gemeinsam, arbeitet zusammen. Es ist wie eine Art Familie."

Freese und Popp betonen, sie seien vor allem wegen des Theaterherbstes nach Ausbildung und Studium wieder zurück nach Greiz gekommen – dieses Festival sei für sie ein großes Stück Heimat.