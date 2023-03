Eine Verfolgungsjagd mit einem Sattelzug ist Donnerstagfrüh im Straßengraben an der A17 in Richtung Prag nahe des Autobahndreiecks Dresden-West geendet. Der Lkw aus Tschechien war laut Polizei zunächst nach einem Unfall bei Leipzig geflüchtet. Die Autobahnpolizei versuchte mehr als eine Stunde lang, den 40-Tonner mit Kühlauflieger zu stoppen. Der Fahrer baute weitere Unfälle, fuhr teilweise zu schnell und im Zick-Zack. Zum Schutz anderer Verkehrsteilnehmer wurden zwei Autobahnzufahrten gesperrt. Als der 32-jährige Fahrer nahe Dresden in einen Graben fuhr, konnte ihn die Polizei stellen. Ein erster Drogentest beim Fahrer war den Beamten zufolge positiv.