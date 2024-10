Bildrechte: imago images / McPHOTO

Polizei Schwachstellen am Haus: Wie man Einbrechern das Leben schwer macht

17. Oktober 2024, 12:56 Uhr

In Westsachsen ist die Zahl der Einbrüche in Häuser und Wohnungen laut polizeilicher Kriminalstatistik nach oben gegangen. Um sich in der bevorstehenden dunklen Jahreszeit besser zu schützen, startete die Polizei jetzt unter dem Motto "KeinBruch" eine Informationskampagne. Am Mittwoch stand sie den Bürgern im vogtländischen Reichenbach mit Rat zur Seite.