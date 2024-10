Viele Waschbär- oder Katzenporträts bekommt der Kleingärtner seither automatisch von den Kameras aufs Handy geschickt. Kürzlich tappte aber tatsächlich auch ein Dieb in die Fotofalle. "Beim aktuellen Einbruch konnte ich dann schon beobachten, wie derjenige in die Laube reingeht und wieder rauskommt mit seinem Diebesgut." Dabei habe er direkt in die Kamera geschaut.

"Es war eigentlich eine sehr gute Aufnahmen, die wir auch der Polizei übergeben konnten", so Hobbygärtner Keutzer. "Mitgenommen hat der Dieb Limonade und Grillwürstchen." Laut Kleingartenvorstand ist das Diebesgut "typisch für die Einbrüche in der Anlage – die immer mehr zunehmen".

Den Trend kann die Polizei zumindest für einige Gegenden bestätigen. Chris Graupner von der Polizeidirektion Leipzig sagte MDR SACHSEN: "In den letzten Jahren ist tatsächlich zu beobachten, dass die Fallzahlen von Einbrüchen in Kleingärten im Städtischen eher zurückgehen. Im ländlichen Raum hingegen nehmen sie zu." Im Umland lägen die Gartenanlagen eher ruhiger, diese Abgeschiedenheit nutzten die Einbrecher aus.



Ähnlich stellt sich die Situation in Dresden dar, wie Nicole Kramer vom Dresdner Stadtverband der Kleingärtner sagte. Vor allem Gartenanlagen, die fern von Wohngebieten liegen, seien für Einbrecher in der Landeshauptstadt interessant.