Internationaler Einsatz Polizei Zwickau fasst mutmaßlichen Telefonbetrüger

Die Beamten nahmen ihn fest, nachdem sich die mutmaßlichen Betrüger von einer 72 Jahre alten Rentnerin rund 72.000 Euro aushändigen lassen wollten. Zuvor hatten sich die Betrüger als falsche Polizisten ausgegeben, die am Telefon vor einem kriminellen Bankmitarbeiter warnten, der angeblich Falschgeld an Bürgerinnen und Bürger verteile. Um diese Straftat "aufzuklären", wollten die falschen Polizisten das Geld "untersuchen". In ganz Sachsen zählte die Polizei nach eigenen Angaben während des Einsatzes 40 Schockanrufe bei Privatleuten.