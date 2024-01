Die weitaus meisten erfassten Einbrüche in Keller, Waschküchen oder Dachböden erfasste die Polizei in der Direktion Dresden mit mehr als 2.900. Signifikant niedriger liegen die Zahlen dieser Straftaten in den ländlichen Regionen der Polizeidirektionen Görlitz (695) und Zwickau (429). In den Bereichen Görlitz und Leipzig sind die von der Polizei bearbeiteten Kellereinbrüche im Vorjahresvergleich sogar rückläufig - knapp minus 23 Prozent in Ostsachsen und minus elf Prozent in der Messestadt.