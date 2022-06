Motorrad-WM Es wird heiß auf dem Sachsenring am Wochenende

Rund 200.000 Besucher werden in Hohenstein-Ernstthal erwartet. Die Fans würden per Durchsagen und Videoeinspielungen aufgerufen, ausreichend und regelmäßig zu trinken sowie sich vor der Sonne zu schützen - etwa mit Hüten oder Handtüchern, erläuterte Runschke. Dazu dürfen sie pro Person 1,5 Liter alkoholfreies Getränk in PET-Flaschen mit an die Rennstrecke nehmen. Die Caterer seien auf eine große Nachfrage vorbereitet und würden dafür sorgen, dass die Getränke nicht ausgehen.