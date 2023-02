Die Beschäftigten des von Schließung bedrohten Gelenkwellenwerks GKN in Zwickau-Mosel sind an diesem Freitag zum Warnstreik aufgerufen. Die Früh-, Spät- und Nachtschicht sollen vorzeitig die Arbeit beenden. Laut Gewerkschaft IG Metall will man damit ein Zeichen an das Management senden.