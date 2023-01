Das Werk des Autozulieferers GKN Driveline in Zwickau-Mosel steht vor dem Aus. Wie die Gewerkschaft IG Metall am Mittwoch mitteilte, hatte der Aufsichtsrat des Unternehmens mit Sitz in London bereits am Montag über die Schließung abgestimmt. Der Beschluss sei den Mitarbeitenden am Nachmittag bei einer Betriebsversammlung mitgeteilt worden. Rund 800 Beschäftigte seien von den Schließungsplänen betroffen, hieß es.

Betriebsrat will gegen Entscheidung vorgehen

Laut Betriebsrat habe man schon seit einiger Zeit befürchtet, dass die Schließung des Standortes bevorstehen könnte. "Für die Beschäftigten ist es bitter, dass ihre Arbeitsplätze dem Profit geopfert werden sollen", teilte der Betriebsrat des Werkes mit. Man werde "diese Entscheidung nicht unwidersprochen lassen." Die vom Unternehmen vorgebrachten wirtschaftlichen Argumente träfen demnach auch auf die anderen drei Standorte in Westdeutschland - in Offenbach, Kiel und Trier - zu.

Gewerkschaft verurteilt Schließung

Auch die IG Metall Zwickau verurteilte den Beschluss und bezeichnete ihn als "Schlag ins Gesicht der mehr als 800 Beschäftigten." Nach Gewerkschaftsangaben begründete das Unternehmen die Schließung mit einem Preisverfall bei den in Zwickau hergestellten Gelenkswellen. Die Geschäftsführung habe aber versäumt, in den vergangenen Jahren in neue Produkte und die Zukunft zu investieren, sagte Benjamin Zabel von der IG Metall Zwickau MDR SACHSEN.

Schlag ins Gesicht der mehr als 800 Beschäftigten. Benjamin Zabel IG Metall Zwickau

Die gesamte Region sei aufgefordert, gegen diese Standortschließung zu protestieren, so Zabel. Die Gewerkschaft kündigte an, in einer Mitgliederversammlung über Forderungen an das Unternehmen zu beraten.