Die Puppenspieler sprechen ihre Figuren selbst live auf der Bühne. Die Musik wird aber original in der bekannten Schallplattenfassung eingespielt. "Wir hätten eigentlich gedacht, dass die Kinder mitsingen", erzählt Hanna Daniszewska lachend. Sie spielt den "Moosmutzel". "Aber das machen eher die Erwachsenen. Sie sind begeistert und fühlen eine Art Nostalgie." Trotzdem seien Kinder ein sehr gutes Publikum. "Sie geben sofort Feedback. Und wir wissen, ob es ihnen gefällt."

Das Puppentheater Zwickau hat die weltweit erste Figurentheater-Inszenierung des "Traumzauberbaums" geschaffen. "Wir hatten das Stück schon lange auf der Liste", erzählt Dramaturgin Dominique Suhr. "Weil es erstens jeder hier in der Region kennt, weil es wunderschön ist und zum Träumen einlädt." Die Musik sei genau richtig, um den Zauber zu fühlen, den das Figurentheater so gern zeige.

Da das Stück im Dunkeln aufgeführt wird, müssen die Spieler genau wissen, wo welches Blatt liegt und wie es wann zum Einsatz kommt. "Das ist so eine Präzisionsarbeit, dass unsere sechs Wochen Proben knapp waren. Wir proben immer sechs Wochen", erzählt die Dramaturgin.

Zu sehen ist die Schwierigkeit nicht. Fast tanzend bilden sich in Windeseile passend zu jedem Lied die Figuren auf der Bühne und die Kinder erfreuen sich an Farben, Formen, Tieren und Schattenspielen.

Am Ende gibt es langen Applaus. Die Kinder können sich für ein Foto mit den Puppen anstellen. Auch die dreieinhalb Jahre alte Anastasia hat sich mit ihrem Vater Torsten Keil eingereiht. "Wir kannten das Stück vorher nicht", erzählt er.

Sie kommen aus Wuppertal und sind nur auf Familienbesuch in der Region. Die Karten haben sie von der Familie bekommen. Anastasia hat das Stück gut gefallen, obwohl die Geister ein bisschen gruselig waren. "Es war toll und wenn wir wieder in der Gegend sind, kommen wir bestimmt wieder ins Puppentheater", sagt Vater Torsten Keil.

Seit Mitte März war bislang jede Aufführung ausverkauft. Normalerweise werden Stücke im Puppentheater Zwickau zwei bis vier Wochen hintereinander aufgeführt. "Jetzt spielen wir mehr als sechs Wochen. Das haben wir noch nie gemacht", sagt Suhr. Und auch in der neuen Spielzeit soll das Stück von August bis Oktober gespielt werden, weil die Nachfrage so hoch ist. Auch Kindergärten würden häufig anfragen.

"Viele Erwachsene sagen: 'Könnt ihr nicht abends eine Vorstellung machen?'", so Suhr. Deswegen gibt es am Sonnabend extra eine Vorstellung nur für Große mit Gespräch im Anschluss. "Da können wir zusammen in Erinnerungen schwelgen", lacht Suhr.