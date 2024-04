Was in Radebeul der Spitzhaus-Treppenlauf ist, ist in Zwickau der Hochhaus-Treppenlauf. 145 Teilnehmer haben in diesem Jahr daran teilgenommen, wie die Organisatoren mitteilten. Im Minutentakt starteten sie ihren Sprint - vom Grundschüler bis zu den Senioren.

Jeder, der oben ankommt, erhielt eine Medaille, zudem gab es für die besten Läufer der einzelnen Altersgruppen Urkunden und Sachpreise. Die Bestzeiten für den Treppenlauf, der seit 2013 jährlich ausgetragen wird, liegen bei unter 40 Sekunden. Schnellster in diesem Jahr war der 16-jährige Janik Schuster. Der Sportler vom SV Sachsen 90 Werdau brauchte 44,4 Sekunden.



Dieser besonderen Challenge stellten sich auch sieben Feuerwehrteams. Mit kompletter Ausrüstung rannten sie 166 Stufen bis in den obersten Stock eines Hochhauses - und das auf Zeit. Dabei mussten sie Atemmaske und rund 15 Kilo Ausrüstung tragen. Für Christian Grüner und Toni Schubert von der Zwickauer Berufsfeuerwehr war der Treppenlauf in ihrer Heimatstadt eine Art Generalprobe. Demnächst wollen sie nämlich in Berlin an den Start gehen, beim sogenannten "Stair Run", wie sie MDR SACHSEN erzählen. Dann sind 37 Etagen in einem Berliner Hotel zu erklimmen. "Das ist dann noch mal eine andere Hausnummer", lachen die beiden Kameraden.