Unwetter Hagel im Erzgebirge und Vogtland sorgt für weiße Straßen

Kräftige Hagelschauer haben am Montagmittag einige Teile in Sachsen weiß gefärbt. Wie der Deutsche Wetterdienst mitteilte, zog das Gewitter aus Thüringen kommend über das nördliche Vogtland und das Erzgebirge. In Hirschfeld im Landkreis Zwickau fielen binnen einer Stunde knapp 25 Liter pro Quadratmeter und in Raschau im Erzgebirge etwa 19 Liter.