Im Landkreis Zwickau wurden zwei junge Männer nach einer Verfolgungsjagd durch die Polizei gestoppt. Am Donnerstagmorgen hatten der 20-Jährige und der 19-Jährige mit ihren jeweiligen Autos einen weiteren Autofahrer bedrängt. An einem der Fahrzeuge fehlten nach Angaben der Polizei außerdem die amtlichen Kennzeichen. Die Beamten des Polizeireviers Werdau entdeckten das Auto ohne Kennzeichen in der Nähe des McDonalds Härtensdorf und wollten den Fahrer kontrollieren.