Volkswagen Sachsen will zahlreiche Stellen in seinem Werk in Zwickau abbauen. 269 befristete Verträge, die nach zwölfmonatiger Laufzeit in Kürze auslaufen, würden nicht verlängert, teilte das Unternehmen am Donnerstag mit. Auch der Schichtbetrieb müsse voraussichtlich angepasst werden. In den nächsten Tagen soll laut Unternehmen das konkrete Vorgehen mit der Arbeitnehmervertretung abgestimmt werden.