Wegen der schwachen Nachfrage nach Elektroautos hat der Volkswagen-Konzern Vorbereitungen getroffen, um seine Produktion in Zwickau längerfristig reduzieren zu können. Wie das Unternehmen MDR SACHSEN mitteilte, wurde eine entsprechende Vereinbarung mit dem Betriebsrat getroffen. Demnach könnten im kommenden Jahr zwei Fertigungslinien von einem Drei- auf einen Zwei-Schicht-Betrieb umgestellt werden. Die finale Entscheidung sei jedoch abhängig von der Marktlage. VW will damit den Standort Zwickau sichern.

In Zwickau werden unter anderem die Modelle ID.3 und Cupra Born produziert. Genau diese Fertigungslinie arbeitet seit dieser Woche nur noch in zwei statt in drei Schichten. Darauf hätten sich Geschäftsführung und Betriebsrat verständigt, erklärte ein Sprecher. Eine entsprechende Betriebsvereinbarung aus dem Jahr 1991 hatte die Geschäftsführung im September gekündigt.