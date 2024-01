Die Clubszene fordert ein Soforthilfeprogramm für Clubs und Livemusikspielstätten in wirtschaftlichen Schwierigkeiten. Das schreibt die Live Initiative Sachsen in einem Forderungspapier. Zudem fordert LISA Subventionen auch schon für die kommenden Jahre. Auch die Clubszene brauche Planungssicherheit. Darüber hinaus verlangen die Initiatoren die längst überfällige Anerkennung von Clubs als kulturelle Einrichtungen.

In dem Forderungspapier bezeichnet die Live Initiative Sachsen die Lage einiger sächsischer Clubs und Live-Musik-Spielstätten als dramatisch. Einige Clubs stehen vor dem Aus, wie beispielsweise das Objekt Klein A in Dresden. Die LISA erhofft sich von dem Appell neben der Anerkennung der Clubs als Kulturstätten vor allem finanzielle Unterstützung und Planungssicherheit. Das sächsische Ministerium registrierte das Papier und stimmte einer Terminabsprache zu.

In dieser schweren Lage sind die Clubs in den Zentren Leipzig, Chemnitz und Dresden, aber auch in der Fläche aus vielen Gründen. Neben Corona-Hilfegeld-Rückzahlungen plagen die Betreiber gestiegene Betriebs- und Personalkosten. Beim Publikum sorgt die Inflation für einen deutlich eingeschränkten finanziellen Spielraum, die Besucher fehlen. Zudem bekämen die Künstlerinnen und Künstler mehr Geld, denn auch deren Kosten seien ja gestiegen, sagt Katrin Gruel, Mitunterzeichnerin des Forderungspapiers und Eventmanagerin des Werk 2 in Leipzig.