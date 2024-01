Den meisten Applaus erhielten zwei Oberschülerinnen des Oschatzer Gymnasiums. Sie erinnerten daran, dass die Demokratie auch schon in schwereren Zeiten verteidigt werden musste. Sie wünschten sich mehr Miteinander der Menschen "für ein offenes und tolerantes Zusammenleben".



Ein Feuerwehrmann und Rettungssanitäter verwies in seiner Rede darauf, dass er in der Not allen Menschen helfe, egal, wo sie herkämen oder wie sie aussehen. Die Menschen dürften niemals ihr "Menschsein" vergessen, betonte er. Gleichzeitig sollten sich alle demokratischen Kräfte in den Dörfern und in den Kleinstädten der Gefahr von rechts bei den Kommunal- und Landtagswahlen bewusst sein.