Ob sie aus dem "Weinschank Finstere Gasse" am Ende des Tages nach vielen edlen Tropfen wieder herausfinden? Lukas Schold muss lachen: "Doch! Doch! Da bin ich guter Dinge. Wir sind die gleiche Gruppe wie letztes Jahr." War also vergangenes Jahr niemand verloren gegangen, wird es auch dieses Jahr klappen.

Nach fünf Kilometern Spaziergang musste erstmal eine Stärkung mit Gulaschsuppe und Flammkuchen her, sagt Hans Heinrich. "Wir sind begeistert bisher", sagt der 60-Jährige. Zu jeder Jahreszeit gehe das Paar in den Weinbergen um Radebeul spazieren. "Da lässt sich immer wieder was Neues entdecken." Und in ein paar Minuten solls auch schon weitergehen zu den nächsten musikalischen und feucht-fröhlichen Genüssen: "Wir ziehen von Winzer zu Winzer und lassen uns einfach überraschen."