Nach der Fahrt entlang der drei Elbschlösser, der Elbbrücke "Blaues Wunder" und dem Wendemanöver in Höhe der Schlossanlage Pillnitz kehrten die Schiffe mit stimmungsvoller Livemusik an Bord in die Dresdner Altstadt zurück, wo Tausende Menschen am Elbufer zuschauten.