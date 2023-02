Bei Bauarbeiten in Dresden-Cotta ist am Montag eine Gasleitung beschädigt worden. Dadurch strömt unkontrolliert Gas aus, wie die Feuerwehr mitteilte. Betroffen ist die Weidentalstraße. Anwohner im Umkreis von 300 Metern werden gebeten, Fenster und Türen geschlossen zu halten und den Aufenthalt im Freien zu vermeiden. Die Feuerwehr ist seit dem Mittag mit 30 Einsatzkräften vor Ort und führt Messungen durch, um eine mögliche Explosionsgefahr rechtzeitig zu erkennen. An der Reparatur des Gaslecks wird gearbeitet.