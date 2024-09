Die Weiße Flotte von der Sächsischen Dampfschifffahrt hat die Stadt Dresden für ihr Vorgehen an der Carolabrücke kritisiert. Der über elf Wochen geplante Abriss des eingestürzten Brückenteils blockiere die Elbe mindestens bis zum Jahresende, so die Geschäftsführung. Dies komme nach dem Einsturz einer zweiten Katastrophe gleich. Nicht nur das Geschäft leide, einige Dampfer könnten nicht zur Instandhaltung in die Laubegaster Werft gebracht werden. Das Unternehmen möchte von der Stadt an Gesprächen zur Carolabrücke beteiligt werden.