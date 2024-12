In und um Altenberg beginnt am Sonnabend die Wintersportsaison. Wie der Skiliftbetreiber mitteilte, laufen bereits seit Tagen die Schneekanonen. Die Pistenverhältnisse seien gut. "Das bisschen, was uns Frau Holle vom Himmel geschickt hat, reicht natürlich nicht", sagte Maik Hentschel von der Betriebsleitung. "Aber wir geben alles." Die Lifte sollen am Sonnabend und Sonntag jeweils von 9 Uhr bis 18 Uhr laufen, am Montag von 10 Uhr bis 20 Uhr.

Das Winterwetter will am Wochenende aller Voraussicht nach nur teilweise mitspielen. Am Sonnabend wird es laut Deutschem Wetterdienst (DWD) nach Frühnebel freundlich mit einer Mischung aus Sonne und Wolken. Am Abend sollen dann Regen oder Schneefall aufkommen. Die Höchstwerte liegen bei minus 2 bis plus 3 Grad. Am Sonntag und am Montag bestimmen Wolken, Wind und Schauer das Wetter, so der DWD.