Im Nationalpark Sächsische Schweiz gibt es bald mehr stille Örtchen. Wie die Nationalparkverwaltung mitteilte, hat in dieser Woche der Bau dreier sogenannter Waldtoiletten begonnen. Die öffentlichen WCs sollen künftig an den Parkplätzen "Nasser Grund" und "Neumannmühle" im Kirnitzschtal sowie am Lilienstein stehen. Noch in diesem Jahr sollen sie in Betrieb gehen.