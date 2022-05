Thüringen ist in der Mitte des Bildes zu sehen. Bildrechte: J.Franke, Naturwald Akademie/RSS

Wenn es darum geht, welches Bundesland den größten Anteil an Waldfläche hat, würden wohl viele auf Thüringen tippen, das "grüne Herz Deutschlands". Aber wie auf dem Waldmonitor leicht zu sehen ist, ist nur der südliche Teil des Bundeslandes reich an Wäldern. Im Norden gibt es große Flächen ohne Wald. Und so liegt Thüringen in der Rangliste der Bundesländer mit dem größten Waldanteil sogar nur auf Platz 6. Spitzenreiter ist Rheinland-Pfalz mit mehr als 40 Prozent Waldfläche.