Stefanie Nünchert ist oft mit ihrem Küchenfahrrad Tonnja unterwegs. Auf Wochenmärkten, in Schulen, wöchentlich beim Prohliser Mittagstisch oder, so wie an diesem Donnerstagnachmittag, im Bürgerlabor in der Kreuzstraße in Dresden. Tonnja ist eine mobile Küche, eine Art Lastenfahrrad, voll ausgestattet mit allem was es braucht, um gemeinsam mit interessierten Menschen aus geretteten Lebensmitteln etwas Leckeres zu kochen. Brot, Obst und Gemüse für die Kochaktionen bringt Stefanie Nünchert von der Tafel mit. Tierische Produkte jedoch nicht, da das Fahrrad keinen Kühlschrank hat. Außerdem sei es auch eine Herausforderung, einfach nur aus diesen Zutaten gemeinsam etwas Leckeres zu kochen, ganz ohne Rezept.