Die Verbraucherinnen und Verbraucher in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen halten regionalen Marken auch in Zeiten der Inflation die Treue. Das ist eines der Ergebnisse der Mitteldeutschen Markenstudie 2023, die im Auftrag der MDR-Werbung GmbH vom IMK Institut für angewandte Marketing- und Kommunikationsforschung erstellt wurde. Darin gaben 60 Prozent der Befragten an, großen Wert auf heimische Produkte zu legen. Der Wert ist zur vorhergehenden Studie von 2021 trotz der hohen Inflationsrate in den vergangenen Monaten gleich geblieben.