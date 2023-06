Aktionstag Offenes Regierungsviertel in Dresden: DFB-Pokal, Hundestaffel, Schießstand

Hauptinhalt

Wie riecht es auf den Gängen eines Ministeriums? Hängen dort Bilder? Stehen da Pflanzen? Und was sind eigentlich die Themen der sächsischen Landespolitik? Antworten auf diese und andere Fragen gibt's am Sonntag zum Aktionstag "Offenes Regierungsviertel" in Dresden. Neben Informationen, persönlichen Gesprächen und Führungen wird es aktive Mitmach-Angebote geben. Auch die Drogenspürhunde der Polizei sind vor Ort und mit einem Drehleiterfahrzeug geht es hoch in die Luft.