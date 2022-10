Die Lößnitzgrundbahn kann von Montag bis Freitag nicht fahren. Wie die Sächsische Dampfeisenbahn-Gesellschaft mitteilte, wird ausgerechnet in der zweiten Ferienwoche der Bahnübergang an der Schlossallee in Moritzburg gebaut. Aus diesem Grund müssen auch die Busse des Schienenersatzverkehrs zwischen Radebeul und Radeburg größere Umwege fahren.



Vom 29. bis 31. Oktober (Reformationstag) verkehrt der "Lößnitzdackel" wieder nach regulärem Fahrplan. Danach beginnt die jährliche Sperrpause für Sanierungsarbeiten an der Strecke. Sie dauert in diesem Jahr vom 1. bis zum 14. November.