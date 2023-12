Im Gymnasium Dresden-Gorbitz sitzen Mädchen und Jungen in einem Stuhlkreis. Die Siebtklässler schauen an die Tafel. An diese schreibt eine junge Frau mit langen schwarzen Haaren mit Kreide mehrere Begriffe - Magersucht, Bulimie, Adipositas, Binge Eating. "Das sind unterschiedliche Formen von Essstörungen", sagt Anne-Sophie Reißig. Die 25-Jährige bietet Workshops zum Thema Essstörungen an. Sie will über deren Gefahren aufklären.