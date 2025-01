Im Dresdner Stadtteil Omsewitz sind Feuerwehr und Rettungskräfte am Sonntagabend zu einem Einsatz im Zusammenhang mit Chemikalien angerückt. Wie die Feuerwehr auf dem Nachrichtenportal Threads mitteilte, hat dort ein Mieter in einem Wohnhaus mit Gefahrstoffen hantiert. Das Gebäude wurde geräumt.

Der Mann wurde demnach von Spezialisten der Feuerwehr dekontaminiert, also gereinigt. In der Gompitzer Straße kam es zu erheblichen Behinderung, betroffen davon war auch der öffentliche Personennahverkehr. Laut Feuerwehr hat die Polizei die Ermittlungen zu dem Vorfall übernommen.



Die Polizei sagte MDR SACHSEN, die übrigen Mieter konnten am späten Abend in ihre Wohnungen zurück. Der Mann, der mit den Chemikalien hantiert hatte, sei in die Psychiatrie eingewiesen worden, hieß es.