Ich war damals gerade 18 Jahre alt geworden und das kam sehr schleichend. Ich erinnere mich noch, dass ich kurz vorher eine schwere Grippe hatte und danach nicht richtig gesund wurde. Ich war lange sehr müde und träge. Und dann kamen die ersten Symptome. Also, ganz typisch zum Beipspiel: schlimmer Durst. Also wirklich so, dass man in ein Geschäft hineinkam, nichts zu essen haben wollte, sondern einfach nur auf die Regale zugerannt ist, wo die Getränke standen, sich dort wirklich eine große Flasche genommen und draußen fast die ganze Flasche ausgetrunken hat. Und danach hatte ich immer noch Durst. Ich selber habe acht bis zehn Liter am Tag getrunken. Und irgendwann bin ich zum Arzt gegangen. Der hat nicht lange gezögert, mir direkt in den Fingern gestochen und meinen Blutzucker gemessen. Ja, und da da hatte ich natürlich einen utopisch hohen Wert. Da war dann sozusagen die Katze aus dem Sack.