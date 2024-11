Man hat ja nicht mit so etwas gerechnet, dass dort irgendjemand ein Auto abbrennt in einer Tiefgarage.

Kurz zuvor haben mehrere Einbrecher in der Tiefgarage unter Frank Wiesners Erdgeschoss-Wohnung in der Kötzschenbroder Straße einen Audi angezündet, um ihre Spuren zu verwischen.

Als die Bewohner und kurz darauf Rettungskräfte den Qualm bemerken, bleibt lange unklar, was los ist. Ein Elektroauto? Ein Kabel? Woher kommt der Rauch? "Es rannten viele Menschen verstört herum. Alle waren aufgeregt und wussten nicht, woran sie sind. Da war so eine Panikstimmung."



Frank Wiesner wundert sich, warum es in seiner Wohnung so qualmt und bei seinen Nachbarn kaum. Seine Frau und er erleiden eine Rauchgasvergiftung. Noch heute ist er seinem Schwager dankbar, dass er Alarm geschlagen hatte: "Es wäre wahrscheinlich schief gegangen. Das war ja Kohlenmonoxid. Da schläft man einfach ein und dann ist es vorbei."