Fünf Jahre nach Einbruch ins Grüne Gewölbe Diamant-Schleifer glaubt: Fehlende Diamanten aus Dresden liegen noch irgendwo versteckt

21. November 2024, 05:00 Uhr

Am 18. November 2019 waren aus dem Historischen Grünen Gewölbe in Dresden Schmuckstücke mit 4.300 Diamanten und Brillanten im geschätzten Wert von 116,8 Millionen Euro gestohlen worden. Ein Teil der Beute gelangte über einen Deal zurück nach Dresden. Drei wertvolle Stücke sind weiterhin verschwunden. Was könnte damit passiert sein? Ein Diamant-Schleifer und Experte hegt eine Vermutung.