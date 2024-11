Und dann haben Sie die Sachen auf dem Tisch gesehen…

Wir sind mit Staatsanwaltschaft und Begleitkräften relativ zügig nach Berlin gefahren und sind in diesem dunklen Treppenaufgang nach oben gegangen in die doch gut beleuchtete Kanzlei. Dort sagt der Herr Rechtsanwalt: 'Also, das liegt jetzt hier in diesem Beratungsraum'. Und dann guckst du um die Ecke. Weil im Vorfeld schon so ein bisschen durchgesickert war, der Degen könnte dabei sein. Da fragte ich, weil ich es so nicht sah: Na, wo ist denn hier der Degen? Dann wurde auf neun Einzelteile, die zusammenlagen, hingewiesen. Das waren die Stücken des Degens, der am Ende zerstört war. Die Klinge fehlt nach wie vor.

War für Sie offensichtlich, dass das die gesuchten Schmuckstücke sind?

Es gab Zweifler nach dem Motto,: 'Lasst euch jetzt hier nicht irgendetwas andrehen, was von Swarovski ist'. Aber die Stücke sind so einzigartig und ich habe da nie daran gezweifelt als ich die dann gesehen habe und auch die Beschädigungen. Die Tatortgruppe hat das spurenschonend verpackt. Und ja, am nächsten Tag ist es dann bestätigt worden durch die Restauratoren. Ich habe nie daran gezweifelt. Wir hatten auch extra ein Katalog mit, damit wir wussten, wie die Stücke bezeichnet werden von der SKD.

Und dann ist das in einem ganz normalen, üblichen Übergabeprotokoll notiert und fotografisch dokumentiert worden und so verpackt, dass es spurentechnisch untersucht werden kann. Die Stücke wurden ja in Tüten gepackt. Und diese Tüten kamen dann in einen Umzugskarton, den die Tatortgruppe zum Glück mit hatte. Ja, dann habe ich damit das Haus verlassen und bin so im Schnitt - also geschätzt, man kriegt nie so viel - aber angegeben wird es mit 50 Millionen Euro. Das ist schon ergreifend. Das hat man nicht jeden Tag so leicht auch in der Hand.

Bildrechte: Grünes Gewölbe, Staatliche Kunstsammlungen Dresden, Jürgen Karpinski

Sie haben die Degen-Klinge erwähnt. Nach der wurde ja später auch noch einmal in einem Berliner Kanal gesucht. wie kamen Sie darauf?

Das war ja meine Frage: Wo ist der Degen? Also in diesen wenigen Gesprächen habe ich gesagt, die Klinge fehlt. Da hat der Anwalt geantwortet: 'Das werden Sie schon noch erfahren, wo die Klinge ist – zeitnah.' Das war dann auch so. Um Weihnachten – die Übergabe des Schmucks war ja der 16./17. Dezember. Eine Woche später hieß es: in dem Kanal, an der und der Brücke, 50 Meter in die Richtung, 100 Meter in die Richtung. Dort wurde das reingeworfen. Und so kam es zum Einsatz, nach dieser Klinge zu tauchen in der Weihnachtszeit. Aber das nimmt man gerne in Kauf.