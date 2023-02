In der Nacht zum Montag ist die Entscheidung gefallen: Der Dresdner DJ "Purple Disco Machine" hat einen Grammy gewonnen. Der Musiker, der mit bürgerlichem Namen Tino Piontek heißt, bekam die Auszeichnung für seinen Remix des Liedes "About Damn Time" der Sängerin Lizzo und konnte sich so in der Kategorie "Best Remix Recording" gegen vier weitere Nominierte durchsetzen. Der amerikanische Musikpreis gilt als der wichtigste Preis der Branche.