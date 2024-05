50 Wahlplakate in Leipzig und Taucha beschädigt

Auch in Leipzig und Taucha sind am Sonnabend mehrere Wahlplakate verschiedener Parteien beschädigt worden. Im Leipziger Stadtteil Marienbrunn haben Unbekannte nach Polizeiangaben rund 50 Wahlplakate gewaltsam von der Befestigung gelöst und teilweise zerrissen oder verbrannt. Auch im Leipziger Stadtteil Neulindenau setzten Unbekannte zwei an einer Straßenlaterne befestigte Wahlplakate in Brand. An den Laternen entstand kein Sachschaden.

In Taucha entfernten Unbekannte laut Polizei zwei Wahlplakate und warfen sie in einen Mülleimer. Die Gesamtschadenshöhe ist noch nicht bekannt. In allen Fällen werde wegen Sachbeschädigung ermittelt.

EU-Parlamentarier am Freitagabend in Dresden schwer verletzt

Am Freitag hatten Unbekannte in Dresden zwei Wahlkampfhelfer von SPD und Bündnis 90/Die Grünen angegriffen und verletzt. Einer von ihnen ist der EU-Parlamentarier und sächsische SPD-Spitzenkandidat für die Europawahl, Mathias Ecke. Beide Opfer waren am Freitagabend im Stadtteil Striesen jeweils von vier Personen unvermittelt getreten und geschlagen worden. Ecke habe mehrere Brüche im Gesicht erlitten, heißt es aus Parteikreisen. Wie die SPD mitteilte, gab es auch bei anderen Plakatierteams Einschüchterungsversuche. Die Helfer seien beleidigt und aufgehängte Plakate zerstört worden. Sachsens Innenminister Armin Schuster verurteilte die Übergriffe scharf.