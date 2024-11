Fünf Jahre nach dem Juwelendiebstahl aus dem Grünen Gewölbe in Dresden sucht die Polizei weiter nach einem mutmaßlichen Tippgeber. Der Ermittlungsleiter und Kriminaloberrat Olaf Richter sagte MDR SACHSEN, er sei davon überzeugt, dass die Täter Informationen bekommen hätten. Ein Indiz sei, dass die Täter die beste Einstiegstelle in einem toten Winkel am Residenzschloss fanden. Die Verbindung zu einem Insider lasse sich momentan aber nicht beweisen. Die vierköpfige Sonderkommission "Epaulette" sucht weiter nach den noch fehlenden Schmuckstücken.