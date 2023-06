Nach "Tag X" Tweets sollen Staatsanwalt gefährden: Generalstaatsanwaltschaft ermittelt

Hauptinhalt

Auch Wochen nach den Demonstrationen am sogenannten "Tag X" in Leipzig dauert die Aufarbeitung an. Unter den eingekesselten Demonstranten am 3. Juni waren auch Beamte in Zivil. Einer davon soll ein Staatsanwalt aus Leipzig gewesen sein. Tweets, die Daten zu seiner Person enthüllen, haben nun die Generalstaatsanwaltschaft Dresden auf den Plan gerufen. Sie befürchtet gewaltsame Übergriffe auf den Staatsanwalt und seine Familie.