Polizei Leipzig prüft in zwei weiteren Fällen

Auch die Leipziger Polizei lasse demnach zu "zwei weiteren Sachverhalten" prüfen, wie es ein Sprecher des Ministeriums formuliert. Auch deren Bearbeitung erfolge durch die Kriminalpolizei Dresden.



Innenminister Armin Schuster (CDU) hatte am Montag in der MDR-Sendung "Fakt ist!" erklärt, es gebe bislang keine Anzeigen gegen Beamte. Die Polizei hatte am 3. Juni rund 1.000 Demonstranten, darunter Minderjährige, elf Stunden eingekesselt. Zuvor waren von einzelnen Demonstranten Flaschen und Steine gegen Polizisten geworfen worden.

Die Behauptung des Innenministers in der Sendung, es seien bislang keine Anzeigen gegen die polizeilichen Maßnahmen eingegangen, kritisieren auch die Anmelder der Demonstration vom 3. Juni, der Leipziger Grünen-Stadtrat Jürgen Kasek und die Vorsitzende des Vereins Say it loud, "Leipzig nimmt Platz", Irena Rudolph-Kokot (SPD). In einem Brief an Schuster schreiben sie: "Der Vater des durch Polizeibeamte verletzten 16-jährigen war am vergangenen Dienstag bei der Polizei und hat eine Anzeige dazu aufgegeben."

In dem Brief wird zudem der Einsatz von zivilen Ermittlern der Polizei kritisiert: "Sie haben keine Ausführungen dazu getroffen, dass sich unter den vermummten Versammlungsteilnehmenden auch Polizeibeamt*innen befanden und dies im Widerspruch zu § 11 SächsVersG, denn eine Anzeige erfolgte nicht." Der Sprecher der Polizeidirektion Leipzig Olaf Hoppe bestätigte den Einsatz von sogenannten Tatbeobachtern.

Diese Beamten in Zivil seien auch innerhalb der Umkreisung, also des sogenannten Kessels gewesen, sagte Hoppe MDR SACHSEN. Laut Strafprozessordnung müssten diese Beamten sich nicht gegenüber dem Versammlungsleiter zu erkennen geben. Auch aus dem Innenministerium hieß es, es gelte, anders als beispielsweise von Stadtrat Kasek dargestellt, nicht das Versammlungsrecht, sondern die Strafprozessordnung.

Jürgen Kasek, Stadtrat der Grünen in Leipzig, hatte die Demonstration am 3. Juni angemeldet, bei der es zu Krawallen kam. Bildrechte: MDR Sie befeuern die Radikalisierung, die sie vorgeben zu bekämpfen. Jürgen Kasek (Grüne), Irena Rudolph-Kokot (SPD) Brief an Innenminister Armin Schuster (CDU)

Nun doch keine Anzeige gegen Schuster