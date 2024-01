Das Oberlandesgericht Dresden (OLG) hat im Fall des Juwelendiebstahls aus dem Grünen Gewölbe den Streitwert stark herabgesetzt. Wie das OLG am Mittwoch mitteilte, wurde der Gegenstandswert für die Gerichtskosten von zuletzt 89,3 Millionen auf etwa 316.000 Euro reduziert. Diese Summe ist ausschlaggebend für die Festlegung der Anwaltshonorare. Zuvor hatte es Spekulationen gegeben, der Freistaat müsse Kosten in Millionenhöhe an die Anwälte der Angeklagten zahlen.