Sie ist laut, als Autobahnzubringer stark befahren und wird jetzt saniert: Die Dresdener Stauffenbergallee - ein Flickenteppich aus großem- und kleinem Kopfsteinpflaster, Asphalt und Schlaglöchern - bekommt eine Asphaltdecke. Auf dem 1,5 Kilometer langen Abschnitt zwischen Rudolf-Leonhard-Straße und Hammerweg haben die Bauarbeiten begonnen. Baubürgermeister Stephan Kühn (Grüne) zufolge gibt es keine Vollsperrung, doch Staus und längere Wartzezeiten sind in den kommenden anderthalb Jahren durch die Bauarbeiten garantiert: "Weil es ein Autobahnzubringer ist und eine stark befahrene Strecke, bauen wir unter Verkehr." Zuerst würden an der Kreuzung beim Hammerweg Leitungen für Trinkwasser und Fernwärme verlegt." Eine Umleitung werde nicht eingerichtet. Pro Richtung stehe eine Fahrspur zur Verfügung. Nach Abschluss der Bauarbeiten solle sich die Situation für alle, die dort unterwegs sind, deutlich verbessern.

Rund 3.500 Tonnen Pflastersteine werden entfernt und durch Asphalt ersetzt. Die alten Steine sollen von der zuständigen Baufirma verkauft werden. Ein neuer Radweg, mehrere neue Bäume und zusätzliche Beleuchtung an einer Fußgängerquerung gehören zum Sanierungsplan. Außerdem eine Verkehrsinsel am Polizeirevier Nord und eine an der Kreuzung Hammerweg. Die Kosten für die Stadtverwaltung Dresden belaufen sich auf rund 2,9 Millionen Euro. Die Stauffenbergallee solle dem Baubürgermeister zufolge die Umleitungsstrecke für den ab 2026 geplanten Ausbau der Königsbrücker Straße werden.

Die Leiterin des Straßen- und Tiefbauamtes Simone Prüfer sagte MDR SACHSEN: "Wir wollen den Pflasterbelag und alten Asphalt rausnehmen und ein sieben Meter breites Pflasterband für die Fahrbahn neu herstellen und erstmalig Radwege entlang der Stauffenbergallee". Insgesamt seien es sieben einzelne Bauabschnitte. Mal werde in der Mitte gebaut, und der Verkehr fließe links und rechts vorbei und mal werde auf der linken Fahrbahnseite gebaut. "Das Aufwändigste an der Baumaßnahme ist die Verkehrsführung." Zugänge und Zufahrten zu den Grundstücken sollen in Abstimmung mit der Baufirma während der Bauarbeiten passierbar bleiben.

Stauffenbergallee wird fahrradfreundlicher

Stadteinwärts wird ein geteilter Rad- und Fußweg angelegt. Dafür wird nach Informationen der Sächsischen Zeitung der zweieinhalb Meter breite Weg am Fahrbahnrand erneuert. Stadtauswärts bekommen Radfahrerinnen und Radfahrer einen zwei Meter breiten Fahrstreifen auf der Fahrbahn. Ein 75 Zentimeter breiter Sicherheitsstreifen soll vor Unfällen mit Autotüren parkender Autos schützen, die unvermittelt geöffnet werden. Am über vier Meter breiten Fußweg auf dieser Seite sollen Schäden beseitigt werden, ansonsten bleibt er so, wie er ist.

Lkw können nicht mehr auf Stauffenbergallee parken