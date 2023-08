Was ist denn ein Adhäsionsverfahren? - Adhäsion kommt aus dem Lateinischen und bedeutet so wie viel "anhaften".

- Unter einem Adhäsionsverfahren verstehen Juristen ein Verfahren vor einem Strafgericht, in dem das Opfer zivilrechtliche Ansprüche gegen den oder die Angeklagten geltend macht.



- Im deutschen Rechtssystem gibt es eine Trennung zwischen Strafrecht und Zivilrecht. Mit dem Adhäsionsverfahren ist es möglich diese Trennung zu durchbrechen.

- Das Opfer einer Straftat muss also nicht in einem extra Verfahren seine Schadenersatzansprüche verhandeln lassen, sondern kann diese schon in dem Strafverfahren geltend machen.



- Die Regeln zum Adhäsionsverfahren stehen in der Strafprozessordnung ab Paragraph 403.