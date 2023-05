Grünes Gewölbe Prozessbeginn: Museum fällt auf angeblichen Kunstexperten herein

Nach dem Diebstahl zahlreicher barocker Juwelen Ende 2019 aus dem Grünen Gewölbe in Dresden beginnt die fieberhafte Suche nach den verschwundenen Schätzen. Ein Mann aus den Niederlanden soll versucht haben, daraus Profit zu schlagen. Er soll sich als Kunstexperte ausgegeben und das Museum um mehrere zehntausend Euro betrogen haben. Mitte Mai muss er sich vor Gericht verantworten. Der Prozess beginnt am gleichen Tag, an dem die Urteile gegen die mutmaßlichen Juwelendiebe erwartet werden.